Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что окончательной версии "мирного плана" еще нет.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 27 ноября, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

"По проекту договора: проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно", – заявил Путин.

Он сказал, что перед визитом на Аляску обсуждал это с американскими переговорщиками.

"И после этого возник вот тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились", – утверждает он.

Также Путин добавил, что Россия "в целом согласна", что перечень пунктов США по российско-украинской войне может быть "положен в основу будущих договоренностей".

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

СМИ также писали, что Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

В четверг, 27 ноября, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.