Испания переняла миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

К Испании перешла миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии на базе ВВС Литвы в Шяуляе.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Испания переняла патрульные обязанности от Венгрии и испанских солдат, которые ей помогали.

"В нынешних условиях безопасности необходимо продолжать усиливать противовоздушную оборону против всего спектра возможных угроз", – заявил заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас.

Новоприбывшие военные будут защищать воздушное пространство стран Балтии с помощью восьми истребителей Eurofighter Typhoon.

Четыре из них будут выполнять миссии по патрулированию воздушного пространства, а четыре – действовать по ротационной модели противовоздушной обороны НАТО.

Заметим, что в течение последних недель российские самолеты систематически нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, в конце октября пара польских истребителей МиГ-29 осуществила перехват российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

30 октября польские истребители МиГ-29 также перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. На следующий день польской армии в третий раз за неделю пришлось поднимать свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

В начале ноября Министерство обороны Литвы заявило, что истребители, которые выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства НАТО в странах Балтии, трижды взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов.