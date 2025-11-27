Лувр суттєво піднімає ціни на квитки для більшості іноземців

Паризький музей Лувр у четвер оголосив про підвищення на 45% вартості вхідного квитка для відвідувачів з-поза меж Європейської економічної зони з січня 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

З 14 січня громадяни країн, що не входять до Європейської економічної зони (до неї входять Європейський Союз, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія), повинні будуть заплатити 32 євро, щоб прогулятися найвідвідуванішим музеєм світу – на 10 євро більше, ніж поточна ціна вхідного квитка.

Цей захід є наслідком оголошення, зробленого на початку року міністеркою культури Франції Рашидою Даті, яка висловила бажання запровадити "диференційовану цінову політику".

Міністерство культури Франції на запит BFMTV підтвердило, що метою диференційованої тарифної політики є збільшення плати для відвідувачів з-поза меж Європейського Союзу.

У 2024 році, за даними Лувру, 77% відвідувачів були іноземцями, 23% – американцями і 6% – китайцями.

Наразі музей вже пропонує диференційовану тарифну політику залежно від походження відвідувачів.

Приміром, резиденти віком від 18 до 26 років з країн Європейської економічної зони мають право на безкоштовний вхід, так само як і відвідувачі з інвалідністю, а також шукачі роботи або отримувачі мінімальних соціальних виплат.

У січні 2024 року Лувр підняв ціни на квитки для всіх на третину – з 15 до 22 євро.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії.