Лувр существенно повышает цены на билеты для большинства иностранцев

Парижский музей Лувр в четверг объявил о повышении на 45% стоимости входного билета для посетителей из-за пределов Европейской экономической зоны с января 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

С 14 января граждане стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (в нее входят Европейский Союз, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), должны будут заплатить 32 евро, чтобы прогуляться по самому посещаемому музею мира – на 10 евро больше, чем текущая цена входного билета.

Эта мера является следствием заявления, сделанного в начале года министром культуры Франции Рашидой Дати, которая выразила желание ввести "дифференцированную ценовую политику".

Министерство культуры Франции по запросу BFMTV подтвердило, что целью дифференцированной тарифной политики является увеличение платы для посетителей из-за пределов Европейского Союза.

В 2024 году, по данным Лувра, 77% посетителей были иностранцами, 23% – американцами и 6% – китайцами.

В настоящее время музей уже предлагает дифференцированную тарифную политику в зависимости от происхождения посетителей.

Например, резиденты в возрасте от 18 до 26 лет из стран Европейской экономической зоны имеют право на бесплатный вход, так же как и посетители с инвалидностью, а также соискатели работы или получатели минимальных социальных выплат.

В январе 2024 года Лувр поднял цены на билеты для всех на треть – с 15 до 22 евро.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении.