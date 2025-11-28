Латвія профінансувала оновлене педіатричне відділення в лікарні Чернігова

У Чернігівській центральній лікарні оновили педіатричне відділення за фінансової підтримки уряду Латвії.

Про це у своїх соцмережах написав голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, повідомляє "Європейська правда".

Оновлення відбулось в рамках проєкту, який реалізувала благодійна організація "Tavi draugi" коштом уряду Латвії.

"На все пішло 30 млн грн. За ці кошти зробили комплексний і дуже якісний ремонт – від облаштування комунікацій й утеплення фасаду до відеонагляду. Встановили пандус – подбали про безбарʼєрність. На території зʼявився дитячий майданчик", – розповів Чаус.

За його словами, тепер у новому відділенні одночасно лікуватися можуть 20 маленьких пацієнтів.

Напередодні оновлене відділення чернігівської лікарні відвідала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Чаус додав, що на базі цього медзакладу спільно з Латвією планується реалізація ще одного важливого проєкту – ремонту укриття.

Також 27 листопада Браже оголосила про виділення додаткових коштів на підтримку коаліції дронів.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відзначив міністерку Браже орденом "За заслуги" II ступеня – "за вагомий особистий внесок у зміцнення співпраці та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".