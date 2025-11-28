Латвия профинансировала обновленное педиатрическое отделение в больнице Чернигова
Пятница, 28 ноября 2025, 07:43
В Черниговской центральной больнице обновили педиатрическое отделение при финансовой поддержке правительства Латвии.
Об этом в своих соцсетях написал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, сообщает "Европейская правда".
Обновление состоялось в рамках проекта, который реализовала благотворительная организация "Tavi draugi" за счет правительства Латвии.
"На все ушло 30 млн грн. За эти средства сделали комплексный и очень качественный ремонт – от обустройства коммуникаций и утепления фасада до видеонаблюдения. Установили пандус – позаботились о безбарьерности. На территории появилась детская площадка", – рассказал Чаус.
По его словам, теперь в новом отделении одновременно могут лечиться 20 маленьких пациентов.
Накануне обновленное отделение черниговской больницы посетила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Чаус добавил, что на базе этого медучреждения совместно с Латвией планируется реализация еще одного важного проекта – ремонта укрытия.
Также 27 ноября Браже объявила о выделении дополнительных средств на поддержку коалиции дронов.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский наградил министра Браже орденом "За заслуги" II степени – "за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".