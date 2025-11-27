Латвія виділить 15 млн євро на коаліцію дронів у 2026 році

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, скільки дронів передала Латвія на потреби України у рамках коаліції дронів, а його латвійська візаві Байба Браже оголосила про виділення коштів на підтримку цієї коаліції.

Про це Сибіга сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Латвії, яка перебуває з візитом у Києві, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Сибіга заявив, що цього року Латвія у рамках коаліції дронів передала Україні 12 тисяч безпілотників.

"Обговорили збільшення темпів виробництва і поставок на 2026 рік", – зазначив він.

Браже, своєю чергою, оголосила про виділення додаткових коштів на підтримку коаліції дронів.

"Наступного року ми виділимо 15 млн євро, щоб забезпечити достатній потенціал, а також щоб найновіші наукові та інноваційні дослідження були впроваджені на полі бою і дозволили Україні захищати себе", – наголосила вона.

Також Браже зазначила, що Латвія виділила додаткові 5 млн євро, щоб забезпечити інші можливості та додаткові ресурси для реабілітації українських військових у країні.

Зазначимо, до країн-членів коаліції входять Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія (співкоординатор), Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Швеція, Україна та Велика Британія (співкоординатор).

У березні коаліція дронів виділила 20 млн євро для того, щоб закупити розвідувальні дрони тактичного рівня для України.

Норвегія погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.

А Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів ($472 млн), щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.

У жовтні писали, що Велика Британія передала Україні за шість місяців 2025 року понад 85 тисяч дронів.