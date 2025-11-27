Зеленський відзначив главу МЗС Латвії орденом "За заслуги"

Президент Володимир Зеленський відзначив міністерку закордонних справ Латвії Байбу Браже орденом.

Про це він повідомив у соцмережах ввечері 27 листопада, передає "Європейська правда".

Браже перебуває із візитом у Києві. Під час зустрічі Зеленський відзначив її орденом "За заслуги" II ступеня – "за вагомий особистий внесок у зміцнення співпраці та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

Вони також обговорили оборонну підтримку, а також звернули увагу на дипломатичну ситуацію.

"Наші позиції спільні – потрібно посилювати санкційний тиск на Росію та продовжувати відповідну роботу з партнерами. Латвія стоїть поруч із нами й стоятиме надалі", – додав Зеленський.

Зазначимо, під час спільної пресконференції Браже та міністра закордонних справ Андрія Сибіги, вона оголосила про виділення додаткових коштів на підтримку коаліції дронів.

Наприкінці жовтня Зеленський відзначив естонського дипломата Маргуса Тсахкну орденом "За заслуги" ІІ ступеня та подякував за вагому підтримку України.