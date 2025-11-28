Єврокомісар закликав G7 прискорити виділення Україні кредиту у $50 млрд

У Європейській комісії закликали західних союзників прискорити виплати за кредитом у розмірі 50 млрд доларів Україні на тлі того, що Бельгія продовжує блокувати запропоновану ЄС схему фінансування з використанням заморожених росактивів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Euractiv заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс зазначив, що країни повинні прискорити виплати Україні з кредиту G7, узгодженого в червні минулого року, щоб на початку наступного року закрити фінансову діру.

"Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб з'ясувати, чи можна перенести їх підтримку на початок року", – сказав єврокомісар, додавши, що до числа донорів входять Велика Британія, Канада, Японія і США.

За його словами, цього "може бути достатньо... для покриття фінансових потреб України в першому кварталі наступного року", хоча це "ще належить з'ясувати".

ЄС вже виплатив свою частку кредиту G7, яка становить 18,1 млрд євро.

Однак приблизно 14 млрд євро з цього пакета ще не виплачені іншими країнами, а саме США, Канадою, Японією і Великою Британією.

За оцінками, в першому кварталі наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 12 млрд доларів.

Заява Домбровскіса пролунала на тлі того, що ЄС намагається домовитися про окремий "репараційний кредит" для України з використанням заморожених росактивів.

Єврокомісія сподівається переконати Бельгію підтримати цю схему до саміту лідерів у грудні.

Однак ці зусилля зазнали серйозної невдачі, про що свідчить лист прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому він різко критикує запропоновану схему.

Тим часом ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання "репараційної позики" Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.