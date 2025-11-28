Еврокомиссар призвал G7 ускорить выделение Украине кредита в $50 млрд

В Европейской комиссии призвали западных союзников ускорить выплаты по кредиту в размере 50 млрд долларов Украине на фоне того, что Бельгия продолжает блокировать предложенную ЕС схему финансирования с использованием замороженных российских активов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Euractiv заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Домбровскис отметил, что страны должны ускорить выплаты Украине по кредиту G7, согласованному в июне прошлого года, чтобы в начале следующего года закрыть финансовую дыру.

"Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы выяснить, можно ли перенести их поддержку на начало года", – сказал еврокомиссар, добавив, что в число доноров входят Великобритания, Канада, Япония и США.

По его словам, этого "может быть достаточно... для покрытия финансовых потребностей Украины в первом квартале следующего года", хотя это "еще предстоит выяснить".

ЕС уже выплатил свою долю кредита G7, которая составляет 18,1 млрд евро.

Однако примерно 14 млрд евро из этого пакета еще не выплачены другими странами, а именно США, Канадой, Японией и Великобританией.

По оценкам, в первом квартале следующего года Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 12 млрд долларов.

Заявление Домбровскиса прозвучало на фоне того, что ЕС пытается договориться об отдельном "репарационном кредите" для Украины с использованием замороженных российских активов.

Еврокомиссия надеется убедить Бельгию поддержать эту схему до саммита лидеров в декабре.

Однако эти усилия потерпели серьезную неудачу, о чем свидетельствует письмо премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он резко критикует предложенную схему.

Между тем СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления "репарационного займа" Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.