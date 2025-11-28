У Литві розглянуть заборону на продаж неповнолітнім безалкогольних пива, сидру та вина

Литовський Сейм розгляне пропозицію про заборону продажу неповнолітнім безалкогольних напоїв, які продають під маркою алкогольних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За поправки до Закону про продукти харчування та Кодексу про адміністративні правопорушення (КАП), внесені до Сейму соціал-демократом Дарюсом Разміслявічюсом, у четвер проголосували 33 члени Сейму, проти – 6, утрималися 15 парламентарів.

Проєкти розглянуть комітети у справах здоров'я, з права та правопорядку, з прав людини. До зали пленарних засідань документ надійде під час весняної сесії.

У разі схвалення Сеймом законопроєкту буде заборонено продавати, купувати або іншим чином передавати неповнолітнім безалкогольні напої, дизайн яких нагадує алкогольні.

За недотримання цієї заборони пропонується встановити штрафи в розмірі від 20 до 120 євро.

Представляючи законопроєкт, член Комітету Сейму з соціальних справ і праці Разміслявічюс сказав, що прагне захистити молодь від шкідливих звичок.

За його словами, напої, дизайн, смак і зовнішній вигляд яких нагадують алкогольні напої, можуть привчати неповнолітніх до алкоголю.

Наразі закони в Литві не обмежують продаж таких товарів неповнолітнім – вони можуть вільно купувати безалкогольне пиво, вино та інші безалкогольні напої.

"Безалкогольне пиво, сидр або вино часто упаковуються так само, як і алкогольні аналоги, і на етикетках не завжди чітко вказано вміст алкоголю", – каже Разміслявічюс.

Він також зазначає, що алкогольні бренди рекламуються через безалкогольну продукцію, що дозволяє обійти заборони на рекламу алкоголю.

Разміслявічюс пропонує, щоб нові положення закону набули чинності з 1 травня наступного року.

Наразі в Литві заборонено продаж, купівлю або іншу передачу енергетичних напоїв неповнолітнім, проте обмежень на продаж, купівлю або іншу передачу безалкогольних напоїв не встановлено.

Нещодавно Суд Європейського Союзу постановив, що безалкогольний напій не може продаватися як джин.

У вересні ЗМІ повідомили, що шість країн ЄС хочуть, щоб Брюссель запровадив заходи щодо обмеження споживання алкоголю, в тому числі податкові та рекламні обмеження, в рамках майбутнього плану Європейської комісії з охорони здоров'я серцево-судинної системи.