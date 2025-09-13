ЗМІ: 6 країн наполягають на введенні обмежень на продаж алкоголю в ЄС

Шість країн ЄС хочуть, щоб Брюссель запровадив заходи щодо обмеження споживання алкоголю, в тому числі податкові та рекламні обмеження, в рамках майбутнього плану Європейської комісії з охорони здоров'я серцево-судинної системи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Австрія, Бельгія, Франція, Латвія, Словенія та Іспанія висловили занепокоєння щодо алкоголю під час нещодавнього круглого столу, організованого Комісією з питань серцево-судинних захворювань, згідно з внутрішнім документом, з яким ознайомилося видання.

Франція "окреслила ключові проблеми, які найкраще вирішувати на рівні ЄС", і заявила, що основна увага має бути зосереджена, серед іншого, на "діях щодо оподаткування тютюну та алкоголю", згідно з документом, в якому викладено позиції різних країн ЄС.

Латвія також наголосила на діях ЄС, включаючи підвищення акцизів та обмеження реклами алкоголю, тоді як Австрія "підкреслила важливість системних, заснованих на детермінантах заходів, у тому числі щодо комерційного середовища, яке забезпечує низький поріг доступу до тютюну, алкоголю та продуктів з високим ступенем переробки".

Словенія підтримує "більш рішучі дії ЄС щодо тютюнової харчової та алкогольної політики", в той час як представники Іспанії підкреслили "необхідність досягти прогресу на європейському рівні в регулюванні "соціальних і комерційних детермінант здоров'я, пов'язаних з продуктами харчування, алкоголем і тютюном".

Бельгія підняла питання про "необхідність спиратися на ряд заходів, які вже є частиною Європейського плану боротьби з раком, таких як перегляд Директиви про тютюнові вироби та заходи, пов'язані з алкоголем".

Наразі єдиною вимогою ЄС до виробників алкоголю є обов'язкове зазначення на етикетці міцності алкоголю в об'ємі.

Під час останньої каденції Єврокомісія запропонувала подальше обов'язкове маркування алкоголю з попередженнями про шкоду для здоров'я та харчування в рамках стратегії "Від лану до виделки", але їй не вдалося заручитися підтримкою столиць, зіткнувшись із сильним спротивом країн з великою виноробною та пивною галузями.

Наразі Єврокомісія збирає докази від зацікавлених сторін щодо плану охорони здоров'я серцево-судинної системи, який має бути прийнятий до кінця року.

Раніше уповноважений уряду Німеччини з питань залежностей і наркотиків Гендрик Штрек заявив, що влада має намір заборонити підліткам з 14 років вживати алкоголь.

Раніше повідомлялось, що продажі пива в Німеччині впали до мінімуму.