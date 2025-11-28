В Литве рассмотрят запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольного пива, сидра и вина

Литовский Сейм рассмотрит предложение о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных напитков, которые продаются под маркой алкогольных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За поправки к Закону о продуктах питания и Кодексу об административных правонарушениях (КАП), внесенные в Сейм социал-демократами Дарюсом Размислявичюсом, в четверг после внесения проголосовали 33 члена Сейма, против – 6, воздержались 15 парламентариев.

Проекты рассмотрят комитеты по делам здоровья, по праву и правопорядку, по правам человека. В зал пленарных заседаний документ поступит во время весенней сессии.

В случае одобрения Сеймом законопроекта будет запрещено продавать, покупать или иным образом передавать несовершеннолетним безалкогольные напитки, дизайн которых напоминает алкоголь.

За несоблюдение этого запрета предлагается установить штрафы в размере от 20 до 120 евро.

Представляя законопроект, член Комитета Сейма по социальным делам и труду Размислявичюс сказал, что стремится защитить молодежь от вредных привычек.

По его словам, напитки, дизайн, вкус и внешний вид которых напоминают алкогольные напитки, могут приучать несовершеннолетних к алкоголю.

В настоящее время законы в Литве не ограничивают продажу таких товаров несовершеннолетним – они могут свободно покупать безалкогольное пиво, вино и другие безалкогольные напитки.

"Безалкогольное пиво, сидр или вино часто упаковываются так же, как и алкогольные аналоги, и на этикетках не всегда четко указано содержание алкоголя", – говорит Размислявичюс.

Он также отмечает, что алкогольные бренды рекламируются через безалкогольную продукцию, что позволяет обойти запреты на рекламу алкоголя.

Размислявичюс предлагает, чтобы новые положения закона вступили в силу с 1 мая следующего года.

В настоящее время в Литве запрещена продажа, покупка или другая передача энергетических напитков несовершеннолетним, однако ограничений на продажу, покупку или другую передачу безалкогольных напитков не установлено.

Недавно Суд Европейского Союза постановил, что безалкогольный напиток не может продаваться как джин.

В сентябре СМИ сообщили, что шесть стран ЕС хотят, чтобы Брюссель ввел меры по ограничению потребления алкоголя, в том числе налоговые и рекламные ограничения, в рамках будущего плана Европейской комиссии по охране здоровья сердечно-сосудистой системы.