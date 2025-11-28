Коаліція в Німеччині досягла згоди у суперечці щодо пенсійної реформи

Після шести годин нічних переговорів коаліційний комітет у Берліні зміг узгодити спірний пенсійний пакет.

Про це пишуть n-tv та Spiegel із посиланням на проєкт резолюції, передає "Європейська правда".

Як свідчить проєкт резолюції, сторони домовилися про доповнення до пакета, що має гарантувати: фінансовий тягар реформи не ляже виключно на плечі молодого покоління.

Для зміцнення приватного пенсійного забезпечення молоді планується пакет акцій на суму 10 млрд євро. Також внески на соціальне страхування мають залишатися стабільними протягом наступних десяти років.

Парламентський секретар Соціал-демократичної партії (СДПН) Дірк Візе після завершення засідання висловив упевненість, що угоду остаточно укладено.

"Я дуже оптимістичний, що ми тепер перейдемо фінішну лінію", – сказав він.

Напередодні 18 депутатів Молодіжного союзу при блоці ХДС/ХСС публічно виступили проти проєкту, заявивши про своє неприйняття.

Вони критикували те, що нинішній пакет фіксує рівень пенсій на рівні 48% до 2031 року, і що майбутнє зниження стартуватиме саме з цього показника.

Також вони пропонували встановити нижчу базу – близько 47%, як це сталося б без реформи, наголошуючи на додаткових витратах у 120 млрд євро до 2040 року.

СДПН відмовилася допустити зниження рівня пенсій на один процентний пункт після 2031 року.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був змушений публічно відкинути можливість створення уряду меншості на тлі суперечок щодо пенсійної реформи.

У Німеччині уряди меншості є дуже рідкісним явищем і зазвичай виконують лише тимчасові функції до проведення нових виборів. Попередник Мерца Олаф Шольц очолював такий уряд після розпаду своєї трипартійної коаліції в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, бюджетний комітет німецького Бундестагу 14 листопада вранці затвердив проєкт бюджету на наступний рік, де на допомогу Україні передбачено 11,5 млрд євро.

Тим часом німецькі "Зелені" обурилися планами уряду інвестувати більше в нові дороги.