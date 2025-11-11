Німецькі "Зелені" обурені планами уряду інвестувати більше в нові дороги

У Німеччині незадовго до зустрічі з узгодження бюджету на 2026 рік "Зелені" звинувачують уряд у тому, що він планує інвестиції в будівництво доріг замість ремонту наявних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Керівна коаліція християнських демократів і соціал-демократів хоче "заощадити на ремонті автобанів і федеральних доріг – так, ніби хаосу навколо раптового закриття (мостів) Каролабрюкке, Рахмедетальбрюкке і Рінгбанбрюкке ніколи не було", каже Паула П'єхотта, експертка "Зелених" з бюджетної політики, відповідальна за транспортний бюджет.

Критика випливає з різних запланованих змін до проєкту бюджету Федерального міністерства транспорту. Наприклад, проєкти розширення та нового будівництва федеральних автомагістралей мають бути реінтегровані у так звані "цикли покриття". Це означає, що кошти, спочатку призначені для інших проєктів, тепер можуть бути використані для цих проєктів.

"Зелені" також критикують численні інші зміни. Наприклад, раніше обов'язковий мінімальний рівень коштів на утримання доріг для компанії Autobahn GmbH має бути скасований. Це створить невизначеність щодо того, скільки коштів насправді буде доступно для утримання автомагістралей.

Цією пропозицією щодо реструктуризації уряд відмовляється від принципу "обслуговування перед новим будівництвом", який практикувався протягом щонайменше десяти років.

Міністр транспорту Патрік Шнідер неодноразово закликав до збільшення фінансування нових доріг. Хоча значна частина нового спеціального фонду інфраструктури та кліматичної нейтральності (SVIK) призначена для транспорту, ці кошти призначені для підтримки існуючої інфраструктури.

Паралельно із запровадженням спеціального фонду було скорочено транспортний бюджет у регулярному бюджеті, що також вплинуло на проєкти будівництва доріг. Тому Шнідер вимагав додаткових 15 мільярдів євро на будівництво нових доріг. Коаліційний комітет зрештою затвердив лише три мільярди євро.

П'єхотта звинуватила канцлера Фрідріха Мерца і віцеканцлера Ларса Клінгбайля у тому, що вони "несуть відповідальність за те, що наступні закриття мостів відбудуться сьогодні або завтра, змушуючи пасажирів і підприємства користуватися дорогими і тривалими об'їзними шляхами".

Вона додала, що "жодного цента" не було виділено на розширення і будівництво залізничної мережі, незважаючи на те, що вона і так перевантажена. Це, за її словами, є "ще одним доказом антибізнесової та відсталої політики уряду".

Нагадаємо, нові внутрішні документи німецького уряду свідчать, що Німеччина має намір здійснити оборонні закупівлі на 377 млрд євро у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах.

Варто зазначити, що весною коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури за рахунок збільшення запозичень.