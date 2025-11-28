В Польше детей до 16 лет обязали надевать шлемы во время езды на велосипедах

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал поправку к Закону о дорожном движении, согласно которой дети до 16 лет обязаны надевать шлемы во время езды на велосипедах и электросамокатах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Согласно поправкам, пользователи велосипедов, электровелосипедов, электрических скутеров или средств индивидуального транспорта, не достигшие 16 лет, во время езды должны использовать шлем.

Это требование также будет касаться и тех детей, которые находятся под опекой родителей или законных опекунов.

Из обязанности использования шлема исключены дети, которые перевозятся в детском кресле или на велосипеде, предназначенном для перевозки людей, оснащенном заводскими ремнями безопасности, конструкция которого делает невозможным использование шлема.

Новые поправки также восстанавливают возможность выдачи водительского удостоверения категории B лицам, достигшим 17 лет и получившим письменное согласие родителей или опекунов.

В течение первых шести месяцев или до достижения 18-летнего возраста так называемый молодой водитель должен будет ездить под присмотром лица в возрасте не менее 25 лет с минимум 5-летним стажем за рулем и сможет управлять транспортным средством исключительно на территории Польши.

Регулирование также предусматривает лишение водительского удостоверения за превышение допустимой скорости более чем на 50 км/ч на однополосной двусторонней дороге за пределами населенного пункта.

Новые правила также предусматривают, что лицо, которое не соблюдает временное лишение водительского удостоверения, а затем будет задержано полицией, будет лишено прав и только через пять лет сможет подать заявку на восстановление прав.

Недавно Сейм Латвии одобрил изменения в законодательство, которым сервисы проката транспорта – от авто до электросамокатов – обязали проводить ряд проверок пользователя перед допуском к управлению, в том числе проверять реакцию.

А Финляндия в июне ввела запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет и обязала компании, сдающие их в аренду, получить разрешения от местных властей.