Україна та Чехія обговорили постачання артилерійських боєприпасів
Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із директором Агентства міжурядового оборонного співробітництва Чехії Алешем Витечкою, ключовою темою якої стала реалізація започаткованої Прагою "снарядної ініціативи".
Про це йдеться у заяві українського Міноборони, інформує "Європейська правда".
В ході зустрічі сторони обговорили терміни поставок та наявні обсяги боєприпасів за найбільш пріоритетними номенклатурами.
Боєв подякував Чехії за послідовну підтримку у забезпеченні України артилерійськими снарядами.
Чеська сторона також поінформувала про деталі надання безпекової підтримки та стану контрактування боєприпасів.
Зауважимо, що лідер партії-переможниці цьогорічних виборів ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.
Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.
Також Бабіш пообіцяв не виділяти кошти з бюджету на військову допомогу України, але допустив, що приватні військові компанії можуть виконувати замовлення.
Чеський президент Петр Павел казав, що скорочення або припинення підтримки України шляхом ініціативи Праги з постачання боєприпасів зашкодить насамперед самій Чехії.