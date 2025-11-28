Украина и Чехия обсудили поставки артиллерийских боеприпасов

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с директором Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии Алешем Витечкой, ключевой темой которой стала реализация начатой Прагой "снарядной инициативы".

Об этом говорится в заявлении украинского Минобороны, информирует "Европейская правда".

В ходе встречи стороны обсудили сроки поставок и имеющиеся объемы боеприпасов по наиболее приоритетным номенклатурам.

Боев поблагодарил Чехию за последовательную поддержку в обеспечении Украины артиллерийскими снарядами.

Чешская сторона также проинформировала о деталях предоставления безопасности поддержки и состояния контрактирования боеприпасов.

Заметим, что лидер партии-победительницы нынешних выборов ANO Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время недавно он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Также Бабиш пообещал не выделять средства из бюджета на военную помощь Украине, но допустил, что частные военные компании могут выполнять заказы.

Чешский президент Петр Павел говорил, что сокращение или прекращение поддержки Украины путем инициативы Праги по поставкам боеприпасов повредит прежде всего самой Чехии.