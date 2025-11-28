Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у контексті антикорупційних розслідувань в Україні заявив, що польська стратегія підтримки Києва залишається незмінною, але Варшава очікує пояснень.

Заяву польського міністра наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Коментар очільника польського оборонного відомства з’явився та тлі появи інформації про обшуки в керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Косіняк-Камиш зазначив, що Україна перебуває у складній ситуації, а питання можливої корупції на верхівці влади не полегшує поточні мирні переговори.

"Це не є доброю новиною для Польщі чи Західної Європи, для яких кордон безпеки зараз пролягає на лінії російсько-українського фронту", – сказав він.

Глава Міноборони Польщі висловив сподівання, що "героїчна оборона України, яка триває вже чотири роки, не буде підірвана через справи, які викликають певні емоції – і ці емоції, безсумнівно, будуть підігріватися силами, ворожими до України".

"Українська правда" повідомила, що вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше у НАБУ і САП офіційно підтвердили, що проводять обшуки у Єрмака.

Глава Офісу президента повідомив, що антикорупційники проводять обшуки за місцем його проживання і він сприятиме слідству.