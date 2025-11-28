Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в контексте антикоррупционных расследований в Украине заявил, что польская стратегия поддержки Киева остается неизменной, но Варшава ожидает объяснений.

Заявление польского министра приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Комментарий главы польского оборонного ведомства появился на фоне появления информации об обысках у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Косиняк-Камыш отметил, что Украина находится в сложной ситуации, а вопрос возможной коррупции на верхушке власти не облегчает текущие мирные переговоры.

"Это не является хорошей новостью для Польши или Западной Европы, для которых граница безопасности сейчас пролегает по линии российско-украинского фронта", – сказал он.

Глава Минобороны Польши выразил надежду, что "героическая оборона Украины, которая длится уже четыре года, не будет подорвана из-за дел, которые вызывают определенные эмоции – и эти эмоции, несомненно, будут подогреваться силами, враждебными к Украине".

"Украинская правда" сообщила, что утром 28 ноября в правительственном квартале НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Позже в НАБУ и САП официально подтвердили, что проводят обыски у Ермака.

Глава Офиса президента сообщил, что антикоррупционеры проводят обыски по месту его жительства и он будет способствовать следствию.