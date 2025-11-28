Еврокомиссия об обысках у Ермака: "Мы очень уважаем эти расследования"

В Европейской комиссии считают, что актуальные антикоррупционные расследования в Украине, которые, в частности, включают проведение обысков у топ-чиновников, среди которых руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине работают.

Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды", заявила во время общения с журналистами главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Еврокомиссия приветствует проведение антикоррупционных расследований, которые касаются высшего звена должностных лиц Украины.

"Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, которые свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", – заявила Пиньо, комментируя обыск в доме Ермака.

Она подчеркнула, что этот факт "прямо показывает, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать".

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье также добавил, что "борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС".

"Это требует постоянных усилий и мощной способности противодействовать коррупции. Это ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, который был опубликован несколько недель назад. Итак, мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией", – подчеркнул Мерсье.

Напомним, "Украинская правда" сообщила, что утром 28 ноября в правительственном квартале НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Позже в НАБУ и САП официально подтвердили, что проводят обыски у Ермака.

Как сообщала "Европейская правда", в Польше уже заявили, что расследование коррупции в Украине – плохая новость для них, потому что не облегчает текущие мирные переговоры.