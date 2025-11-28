Росію не обрали в раду агентства ООН з питань судноплавства

Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації – агентства ООН, що займається питаннями безпеки судноплавства.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Це ще одна поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій – після невдач в ЮНЕСКО та ОЗХЗ – що є очевидним продовженням її зростаючої міжнародної ізоляції", – сказав він.

Сибіга наголосив: Росія є терористичною державою, яка систематично порушує міжнародне право, атакує цивільні судна, руйнує портову інфраструктуру та експлуатує тіньовий флот, грубо порушуючи стандарти безпеки.

Відтак, за словами міністра, логічно, що Москва не може бути членом виконавчого органу Міжнародної морської організації.

"Сьогоднішнє голосування демонструє, що міжнародне співтовариство не терпить незаконної поведінки на морі. Воно підтверджує, що міжнародне право має перевагу", – додав Сибіга.

Асамблея Міжнародної морської організації обрала членами Ради агентства на 2026-2027 років Китай, Грецію, Італію, Японію, США, Норвегію, Панаму, Ліберію, Південну Корею та Велику Британію.

Росія була однією з 11 країн-кандидаток на членство у раді в категорії "А" (країни з найбільшим інтересом у наданні послуг міжнародного перевезення), і єдиною з усіх не була обрана до ради у 2023 році.

Як писали, цьогоріч Росію третій рік поспіль не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), натомість Україну обрали.