Россию не избрали в совет агентства ООН по вопросам судоходства

Россию не избрали в Совет Международной морской организации – агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"Это еще одно поражение Российской Федерации на выборах в руководящие органы международных организаций – после неудач в ЮНЕСКО и ОЗХО – что является очевидным продолжением ее растущей международной изоляции", – сказал он.

Сибига подчеркнул: Россия является террористическим государством, которое систематически нарушает международное право, атакует гражданские суда, разрушает портовую инфраструктуру и эксплуатирует теневой флот, грубо нарушая стандарты безопасности.

Поэтому, по словам министра, логично, что Москва не может быть членом исполнительного органа Международной морской организации.

"Сегодняшнее голосование демонстрирует, что международное сообщество не терпит незаконного поведения на море. Оно подтверждает, что международное право имеет преимущество", – добавил Сибига.

Ассамблея Международной морской организации избрала членами Совета агентства на 2026-2027 годы Китай, Грецию, Италию, Японию, США, Норвегию, Панаму, Либерию, Южную Корею и Великобританию.

Россия была одной из 11 стран-кандидатов на членство в совете в категории "А" (страны с наибольшим интересом в предоставлении услуг международной перевозки) и единственной из всех не была избрана в совет в 2023 году.

Как писали, в этом году Россия третий год подряд не была избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), зато Украина была избрана.