У Вільнюсі посилять захист критичної інфраструктури, у тому числі створять вогневі групи

Міська влада Вільнюса, столиці Литви, анонсувала захист об’єктів критичної інфраструктури столиці, для цього у тому числі створять перші мобільні вогневі групи.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У п’ятницю мерія Вільнюса підписала угоду про співпрацю з литовською службою громадської безпеки VSD щодо захисту та забезпечення стійкості критичної інфраструктури – об’єктів енерго-, тепло– й водопостачання від різних загроз, у тому числі потенційних атак БпЛА.

Мер Валдас Бенкунскас зазначив, що у цій роботі планують орієнтуватися на досвід України.

"Ціль противника дуже зрозуміла – сіяти паніку, створювати незручності. По цій інфраструктурі б’ють цілеспрямовано", – зазначив він.

Бенкунскас зазначив, що важливою складовою підготовки до потенційних атак є протиповітряна оборона і саме тому потрібна співпраця з іншими службами, оскільки цивільна структура не може займатися цим самостійно.

"У нас є електронні засоби, що дозволяють нейтралізувати деякі безпілотники – але це спрацює не завжди. Тож потрібно мати і кінетичні засоби", – сказав мер.

Керівник Служби громадської безпеки (VST) Вікторас Грабаускас зазначив, що вони зі свого боку будуть займатися оцінкою ризиків для критичної інфраструктури Вільнюса, залучаючи також військових. Ідея передбачає у тому числі створення мобільних вогневих груп.

"Ми плануємо три мобільні вогневі групи та одне авто, оснащене системами виявлення дронів і РЕБ", – зазначив він. Також служба надасть рекомендації щодо найкращих рішень для встановлення систем спостереження, фізичної охорони, технічних засобів для нейтралізації безпілотників.

"Будуть мобільні вогневі групи, будуть автомобілі зі спеціальним обладнанням – і електронним, і кінетичним, що дозволить моніторити повітряний простір і, за потреби, реагувати і вирішувати, що робити із загрозою з повітря", – додав Бенкунскас.

Нагадаємо, останніми тижнями Литва регулярно потрепає від нальотів метеозондів з контрабандою з Білорусі, через це щоразу доводиться закривати аеропорт Вільнюса. До того, влітку 2025 року, двічі були випадки, коли у Литву залетіли російські БпЛА типу "Шахед".

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила про намір звернутись до міжнародних органів правосуддя, зокрема Міжнародного суду ООН, у зв'язку зі зловмисними діями Білорусі.