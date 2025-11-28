В Вильнюсе усилят защиту критической инфраструктуры, в том числе создадут огневые группы

Городские власти Вильнюса, столицы Литвы, анонсировали защиту объектов критической инфраструктуры столицы, для этого в том числе создадут первые мобильные огневые группы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пятницу мэрия Вильнюса подписала соглашение о сотрудничестве с литовской службой общественной безопасности VSD по защите и обеспечению устойчивости критической инфраструктуры – объектов энерго-, тепло– и водоснабжения от различных угроз, в том числе потенциальных атак БпЛА.

Мэр Валдас Бенкунскас отметил, что в этой работе планируют ориентироваться на опыт Украины.

"Цель противника очень понятна – сеять панику, создавать неудобства. По этой инфраструктуре бьют целенаправленно", – отметил он.

Бенкунскас отметил, что важной составляющей подготовки к потенциальным атакам является противовоздушная оборона и именно поэтому требуется сотрудничество с другими службами, поскольку гражданская структура не может заниматься этим самостоятельно.

"У нас есть электронные средства, позволяющие нейтрализовать некоторые беспилотники – но это сработает не всегда. Поэтому нужно иметь и кинетические средства", – сказал мэр.

Руководитель Службы общественной безопасности (VST) Викторас Грабаускас отметил, что они со своей стороны будут заниматься оценкой рисков для критической инфраструктуры Вильнюса, привлекая также военных. Идея предусматривает в том числе создание мобильных огневых групп.

"Мы планируем три мобильные огневые группы и один автомобиль, оснащенный системами обнаружения дронов и РЭБ", – отметил он. Также служба предоставят рекомендации относительно лучших решений для установки систем наблюдения, физической охраны, технических средств для нейтрализации беспилотников.

"Будут мобильные огневые группы, будут автомобили со специальным оборудованием – и электронным, и кинетическим, что позволит мониторить воздушное пространство и, при необходимости, реагировать и решать, что делать с угрозой с воздуха", – добавил Бенкунскас.

Напомним, в последние недели Литва регулярно страдает от налетов метеозондов с контрабандой из Беларуси, поэтому каждый раз приходится закрывать аэропорт Вильнюса. До того, летом 2025 года, дважды были случаи, когда в Литву залетели российские БпЛА типа "Шахед".

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о намерении обратиться в международные органы правосудия, в частности Международный суд ООН, в связи со злонамеренными действиями Беларуси.