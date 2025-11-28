Підрив "Північних потоків": українця Кузнєцова взяли під варту в Німеччині

Федеральний верховний суд Німеччини у пʼятницю ухвалив узяти під варту українця Сергія Кузнєцова, якому інкримінують участь у підриві газогонів "Північні потоки" у 2022 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Зазначається, що слідчий суддя Федерального верховного суду "виконав ордер на арешт українського громадянина Сергія К.".

Хоча повного імені українця не називається, з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Кузнєцова, якого після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення в Італії екстрадували до Німеччини.

Німецькі прокурори звинувачують Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.