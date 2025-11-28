Подрыв "Северных потоков": украинца Кузнецова взяли под стражу в Германии

Федеральный верховный суд Германии в пятницу постановил взять под стражу украинца Сергея Кузнецова, которому инкриминируют участие в подрыве газопроводов "Северные потоки" в 2022 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Отмечается, что следственный судья Федерального верховного суда "выполнил ордер на арест украинского гражданина Сергея К.".

Хотя полного имени украинца не называют, из контекста понятно, что речь идет именно о Кузнецове, которого после более чем трех месяцев предварительного заключения в Италии экстрадировали в Германию.

Немецкие прокуроры обвиняют Кузнецова в принадлежности к группе лиц, которые установили устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожения важных объектов. Сам Кузнецов отрицает какое-либо участие в диверсиях на российских газопроводах.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали "Северные потоки", действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.