ЗМІ: ексдержсекретар США Помпео приєднався до наглядової ради Fire Point, що виробляє "Фламінго"

Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української оборонної компанії Fire Point, яку пов'язують із бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Тимуром Міндічем.

Про це стало відомо Associated Press, пише "Європейська правда".

Компанія Fire Point, яка стала відома після повномасштабного вторгнення Росії, активно працює над посиленням своїх позицій на міжнародній арені.

У рамках цієї стратегії 12 листопада було створено наглядову раду, до складу якої увійшов колишній держсекретар США Майк Помпео.

"Для нас це велика честь. Ми вирішили, що оскільки ми перетворюємося на велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших і найкращих корпоративних стандартів", – сказала головна технічна директорка компанії Ірина Терех.

За її словами, до наглядової ради увійдуть ще три особи.

"Ми зростаємо як компанія і хочемо, щоб мудра рада консультантів допомогла нам налагодити цю роботу", – сказала Терех.

Також вона зазначила, що Fire Point доручила великій міжнародній фірмі провести незалежний аудит її ціноутворення та виробництва, щоб розвіяти занепокоєння. За її словами, розслідування антикорупційних організацій, розпочате рік тому, все ще триває..

"Ми будемо чекати на результати", – сказала вона.

За словами керівників компанії, спеціальний посланець США з питань України Кіт Келлог відвідав один із заводів Fire Point під час свого останнього візиту.

Fire Point активно займається масштабуванням виробництва: будує новий завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та планує більш ніж подвоїти свої поточні виробничі потужності, зокрема для випуску крилатих ракет.

Варто зауважити, що уряд Данії ухвалив спеціальне рішення, яке дозволило звести завод у місті Скридструп, ігноруючи понад 20 чинних законів та нормативних актів.

Стрімке зростання Fire Point супроводжується пильною увагою з боку українських правоохоронних органів. Національне антикорупційне бюро України проводить розслідування щодо діяльності компанії.

За даними Kyiv Independent, детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість безпілотників у контрактах з Міністерством оборони.

Увагу слідчих привернула непрозора структура власності компанії та її можливі зв'язки з Тимуром Міндічем – близьким другом та бізнес-партнером президента Володимира Зеленського. Сам Міндіч є фігурантом іншого великого розслідування НАБУ щодо можливих розкрадань в енергетиці.

Наприкінці серпня писали, що Данія у найближчі тижні запросить до запуску виробництва на своїй території першу компанію українського оборонно-промислового комплексу, а до кінця 2025 року таких стане ще більше.

Вже на початку вересня стало відомо, що Fire Point розпочне виробництво палива для ракет великої дальності в Данії.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарова сказала, що Москва вживе заходів у відповідь на плани виробляти ракетне паливо для України в Данії.

На початку листопада писали, що сума у гаманці збору чеської ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") на українські далекобійні ракети "Фламінго" вже перевищує 16 млн крон, а домовленість з виробником дозволить придбати на чеські донати дві таких ракети.