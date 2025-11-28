Бундестаг схвалив бюджет Німеччини на 2026 рік з 11,5 млрд євро для України

Нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, у пʼятницю затвердила федеральний бюджет на 2026 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Загалом німецькі парламентарі ухвалили для уряду канцлера Фрідріха Мерца видатки в розмірі 524,5 млрд євро – на 21,5 млрд більше, ніж у 2025 році.

Для фінансування видатків лише в основному бюджеті планується взяти борги на суму майже 98 млрд євро. До цього додаються кредити зі спеціальних фондів для Бундесверу та інфраструктури.

Більше третини бюджету припадає на витрати на працю та соціальну сферу. Водночас витрати на оборону зростають до близько 108 млрд євро – це найвищий рівень з кінця холодної війни.

Україна отримає із затвердженого бюджету 11,5 млрд євро на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та інше обладнання. За даними Міністерства оборони Німеччини, це найвища сума з часу повномасштабного російського вторгнення.

У вересні Бундестаг затвердив бюджет на 2025 рік, рішення щодо якого відклали через дострокові парламентські вибори.