Бундестаг одобрил бюджет Германии на 2026 год с 11,5 млрд евро для Украины

Нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг, в пятницу утвердила федеральный бюджет на 2026 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В целом немецкие парламентарии приняли для правительства канцлера Фридриха Мерца расходы в размере 524,5 млрд евро – на 21,5 млрд больше, чем в 2025 году.

Для финансирования расходов только в основном бюджете планируется взять долги на сумму почти 98 млрд евро. К этому добавляются кредиты из специальных фондов для Бундесвера и инфраструктуры.

Более трети бюджета приходится на расходы на труд и социальную сферу. В то же время расходы на оборону растут до около 108 млрд евро – это самый высокий уровень с конца холодной войны.

Украина из бюджета получит 11,5 млрд евро на артиллерию, дроны, бронированные транспортные средства и другое оборудование. По данным Министерства обороны Германии, это самая высокая сумма со времени полномасштабного российского вторжения.

В сентябре Бундестаг утвердил бюджет на 2025 год, решение по которому отложили из-за досрочных парламентских выборов.