Парламент Німеччини ухвалив бюджет на 2025 рік у вересні 2025 року

Майже через дев'ять місяців після початку року Бундестаг – нижня палата парламенту Німеччини – ухвалив бюджет на 2025 рік, що було відкладено через дострокові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Перший для коаліції на чолі з Фрідріхом Мерцом федеральний бюджет Німеччини підтримали 324 депутати Бундестагу, проти проголосували 269.

Німецький бюджет 2025 року передбачає видатки в розмірі 502,5 мільярда євро – приблизно на 25 мільярдів євро більше, ніж торік, а загальний борг зросте до понад 140 мільярдів євро.

Найбільше фінансування – близько 190 мільярдів євро – отримало Міністерство праці та соціальної політики Німеччини, причому 117 мільярдів євро з них припадають на субсидії на пенсійне страхування. Другою за величиною статтею витрат є щомісячні виплати на прожиття та оплату житла – 42,6 мільярда євро.

Видатки на оборону в бюджеті-2025 Німеччини зростуть майже на 10 мільярдів євро – до понад 62 мільярдів євро. Ще 24 мільярди євро надійдуть зі спеціального фонду в 100 мільярдів євро, ініційованого попереднім канцлером Олафом Шольцом.

Паралельно з бюджетом Бундестаг у четвер проголосував за закон, необхідний для реалізації спеціального інфраструктурного фонду в розмірі 500 мільярдів євро після того, як ще в березні були ухвалені необхідні зміни до Конституції Німеччини.

У 2025 році з цього фонду виділять 37 мільярдів євро, призначених зокрема для фонду клімату та трансформації, а також для інвестицій у транспортну інфраструктуру Німеччини.

Федеральний бюджет Німеччини на 2025 рік набуде чинності після голосування у Бундесраті (верхній палаті парламенту) 26 вересня та публікації в офіційному віснику. До цього часу бюджетні видатки штучно обмежуються, звужуючи простір федерального уряду для маневру.

Наступного тижня Бундестаг розглядатиме проєкт бюджету на 2026 рік, який, як очікується, буде ухвалений до кінця року.

Раніше Федеральний офіс аудиту Німеччини розкритикував урядовий проєкт бюджету на 2026 рік, вважаючи, що країна починає надмірно жити "в борг".