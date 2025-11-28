У парламенті Норвегії очікують, що підтримка України в наступні роки не зменшиться
Голова комітету норвезького парламенту з питань закордонних справ і оборони Іне Еріксен Сорейде вважає, що Норвегія збереже допомогу Україні на рівні, близькому до поточного, і після 2026 року.
Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.
За словами Сорейде, Норвегія має бути готова до того, що "підтримка, яку зараз надає Норвегія (Україні. – Ред.), буде довготривалою".
"Немає підстав вважати, що її можна буде скоротити найближчим часом", – додала вона, маючи на увазі перспективи досягнення миру в Україні.
Сорейде, яка представляє опозиційну Консервативну партію Норвегії, сказала, що її політсила закликає уряд розглянути можливість участі в потенційному механізмі гарантування позики Україні, якщо ЄС ухвалить відповідний механізм.
Необхідно уникнути ситуації, коли "в основному внесок роблять країни Північної Європи", тоді як "важливо також, щоб США залишалися в цьому процесі і брали в ньому участь", сказала депутатка.
Норвегія входить до п'ятірки найбільших донорів України в розрахунку на частку її економіки, згідно з даними Кільського інституту світової економіки. Вона також отримала несподівані прибутки від збільшення експорту газу та нафти після введення санкцій проти Росії.
Допомога надається в межах так званої програми Нансена, на яку в період з 2023 по 2030 рік заплановано витратити 205 млрд крон.
На допомогу Україні у проєкті бюджету на 2026 рік заплановано 85 мільярдів крон (8,4 мільярда доларів). З них 70 мільярдів крон закладено на військову підтримку України.