У парламенті Норвегії очікують, що підтримка України в наступні роки не зменшиться

Голова комітету норвезького парламенту з питань закордонних справ і оборони Іне Еріксен Сорейде вважає, що Норвегія збереже допомогу Україні на рівні, близькому до поточного, і після 2026 року.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.

За словами Сорейде, Норвегія має бути готова до того, що "підтримка, яку зараз надає Норвегія (Україні. – Ред.), буде довготривалою".

"Немає підстав вважати, що її можна буде скоротити найближчим часом", – додала вона, маючи на увазі перспективи досягнення миру в Україні.

Сорейде, яка представляє опозиційну Консервативну партію Норвегії, сказала, що її політсила закликає уряд розглянути можливість участі в потенційному механізмі гарантування позики Україні, якщо ЄС ухвалить відповідний механізм.

Необхідно уникнути ситуації, коли "в основному внесок роблять країни Північної Європи", тоді як "важливо також, щоб США залишалися в цьому процесі і брали в ньому участь", сказала депутатка.

Норвегія входить до п'ятірки найбільших донорів України в розрахунку на частку її економіки, згідно з даними Кільського інституту світової економіки. Вона також отримала несподівані прибутки від збільшення експорту газу та нафти після введення санкцій проти Росії.

Допомога надається в межах так званої програми Нансена, на яку в період з 2023 по 2030 рік заплановано витратити 205 млрд крон.

На допомогу Україні у проєкті бюджету на 2026 рік заплановано 85 мільярдів крон (8,4 мільярда доларів). З них 70 мільярдів крон закладено на військову підтримку України.