В парламенте Норвегии ожидают, что поддержка Украины в последующие годы не уменьшится

Председатель комитета норвежского парламента по вопросам иностранных дел и обороны Ине Эриксен Сорейде считает, что Норвегия сохранит помощь Украине на уровне, близком к текущему, и после 2026 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Bloomberg.

По словам Сорейде, Норвегия должна быть готова к тому, что "поддержка, которую сейчас оказывает Норвегия (Украине. – Ред.), будет долговременной".

"Нет оснований считать, что ее можно будет сократить в ближайшее время", – добавила она, имея в виду перспективы достижения мира в Украине.

Сорейде, представляющая оппозиционную Консервативную партию Норвегии, сказала, что ее политсила призывает правительство рассмотреть возможность участия в потенциальном механизме гарантирования займа Украине, если ЕС примет соответствующий механизм.

Необходимо избежать ситуации, когда "в основном вклад делают страны Северной Европы", тогда как "важно также, чтобы США оставались в этом процессе и принимали в нем участие", сказала депутат.

Норвегия входит в пятерку крупнейших доноров Украины в расчете на долю ее экономики, согласно данным Кильского института мировой экономики. Она также получила неожиданные доходы от увеличения экспорта газа и нефти после введения санкций против России.

Помощь предоставляется в рамках так называемой программы Нансена, на которую в период с 2023 по 2030 год запланировано потратить 205 млрд крон.

На помощь Украине в проекте бюджета на 2026 год запланировано 85 млрд крон (8,4 млрд долларов). Из них 70 млрд крон заложено на военную поддержку Украины.