У Грузії – 365-й день проєвропейських протестів після антизахідного розвороту влади

У Тбілісі проходить велика демонстрація, присвячена річниці антизахідного розвороту влади та початку масових протестів.

У річницю заяви влади Грузії про призупинення євроінтеграції демонстранти зібрались біля Тбіліського державного університету та рушили звідти ходою до будівлі парламенту. Серед учасників акції – звичайні громадяни і представники опозиційних політсил. Люди йдуть з прапорами Грузії, ЄС та України.

A year ago today, Georgians flooded the streets after Georgian Dream said it would suspend EU accession. The people haven’t stopped since – protests have taken place every day in 8+ cities.



Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.



"Рік тому Іванішвілі (засновник керівної партії "Грузинська мрія" – Ред.) ясно заявив те, що знав з 2012 року – що за його режиму у Грузії не буде європейського майбутнього, та відкрито перервав процес євроінтеграції Грузії, що є історичним вибором нашого народу. Грузинський народ за рік не втомився, не здався… Ми продовжимо йти по цьому шляху", – заявив присутній на акції лідер "Єдиного національного руху" Тіна Бокучава.

З 28 листопада 2024 року під парламентом щоденно були акції протесту різного масштабу. Найбільші демонстрації нерідко супроводжувалися сутичками та масовими затриманнями.

З нагоди річниці антизахідного розвороту 118 колишніх грузинських дипломатів опублікували спільне звернення, у якому засудили теперішній курс влади, повідомляє "Ехо Кавказу".

"У Грузії цілеспрямовано заохочуються антизахідні настрої, відбуваються спроби дискредитації стратегічних партнерів (...), дезінформація та відверта брехня – що хтось нібито вимагав від Грузії поступок суверенітетом чи "відкриття другого фронту" в обмін на продовження євроінтеграції", – пишуть підписанти.

"З моменту відновлення незалежності країни ЄС і НАТО завжди стояли поруч з нами, особливо тоді, коли Грузія стикалася з екзистенційними загрозами. У найважчі роки саме партнери і справжні друзі допомагали нам з формуванням державних інституцій, зміцненням обороноздатності та системи безпеки", – йдеться у зверненні.

З нагоди річниці антизахідного розвороту Грузії опублікував заяву також очільник МЗС Литви Кястутіс Будрис, перерахувавши у ній деталі масштабного відкату демократії, що відбувся в країні за цей час.

A year has passed since representatives of Georgian Dream halted #Georgia’s #EU accession process, steering the country further away from democratic values, international obligations, the rule of law, and the Euro-Atlantic aspirations of the Georgian people.



"Сьогодні я висловлюю солідарність з грузинським народом, у тому числі нашими колегами-дипломатами і держслужбовцями, які були звільнені за підписання петиції проти зупинки євроінтеграції, а також мирними протестувальниками, які на жоден день не припиняли безстрашно виходити на вулиці, щоб показати їхню відданість ідеї демократичної Грузії та її європейському майбутньому. Ми продовжимо підтримувати вас", – написав Будрис.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу. У Тбілісі заявили, що таке рішення стане "стратегічною помилкою".

