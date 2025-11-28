В Грузии – 365-й день проевропейских протестов после антизападного разворота власти

В Тбилиси проходит большая демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

В годовщину заявления властей Грузии о приостановке евроинтеграции демонстранты собрались у Тбилисского государственного университета и двинулись оттуда шествием к зданию парламента. Среди участников акции – обычные граждане и представители оппозиционных политсил. Люди идут с флагами Грузии, ЕС и Украины.

A year ago today, Georgians flooded the streets after Georgian Dream said it would suspend EU accession. The people haven't stopped since – protests have taken place every day in 8+ cities.

Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.



Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.



🎥 Netgazeti

"Год назад Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" – Ред.) ясно заявил то, что знал с 2012 года – что при его режиме у Грузии не будет европейского будущего, и открыто прервал процесс евроинтеграции Грузии, который является историческим выбором нашего народа. Грузинский народ за год не устал, не сдался... Мы продолжим идти по этому пути", – заявил присутствующий на акции лидер "Единого национального движения" Тина Бокучава.

С 28 ноября 2024 года под парламентом ежедневно проходили акции протеста разного масштаба. Крупнейшие демонстрации нередко сопровождались столкновениями и массовыми задержаниями.

По случаю годовщины антизападного разворота 118 бывших грузинских дипломатов опубликовали совместное обращение, в котором осудили нынешний курс власти, сообщает "Эхо Кавказа".

"В Грузии целенаправленно поощряются антизападные настроения, предпринимаются попытки дискредитации стратегических партнеров (...), дезинформация и откровенная ложь – что кто-то якобы требовал от Грузии уступок суверенитетом или "открытия второго фронта" в обмен на продолжение евроинтеграции", – пишут подписанты.

"С момента восстановления независимости страны ЕС и НАТО всегда стояли рядом с нами, особенно тогда, когда Грузия сталкивалась с экзистенциальными угрозами. В самые тяжелые годы именно партнеры и настоящие друзья помогали нам с формированием государственных институтов, укреплением обороноспособности и системы безопасности", – говорится в обращении.

По случаю годовщины антизападного разворота Грузии опубликовал заявление также глава МИД Литвы Кястутис Будрис, перечислив в нем детали масштабного отката демократии, который произошел в стране за это время.

A year has passed since representatives of Georgian Dream halted #Georgia's #EU accession process, steering the country further away from democratic values, international obligations, the rule of law, and the Euro-Atlantic aspirations of the Georgian people.



During this time,… – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 28, 2025

"Сегодня я выражаю солидарность с грузинским народом, в том числе с нашими коллегами-дипломатами и госслужащими, которые были уволены за подписание петиции против остановки евроинтеграции, а также мирными протестующими, которые ни на один день не прекращали бесстрашно выходить на улицы, чтобы показать их преданность идее демократической Грузии и ее европейскому будущему. Мы продолжим поддерживать вас", – написал Будрис.

Напомним, Евросоюз рассматривает вариант приостановки безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти. В Тбилиси заявили, что такое решение станет "стратегической ошибкой".

