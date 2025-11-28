У Чорному морі міг підірватись на міні танкер "тіньового флоту" РФ

Унаслідок вибуху поблизу протоки Босфор у Чорному морі у пʼятницю постраждав танкер Kairos, який, як вважається, належить до "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Управління морських справ Туреччини сказало, що порожній танкер Kairos повідомив про "зовнішній удар" під час руху до російського порту Новоросійськ за 28 морських миль від турецького узбережжя.

Унаслідок вибуху спалахнула пожежа у машинному відділенні судна, а турецькі рятувальники розпочали операцію для евакуації 25 членів екіпажу, що перебували на борту.

За даними судноплавної агенції Tribeca, Kairos, ймовірно, натрапив на міну і може затонути, додавши, що для надання допомоги були відправлені рятувальні буксири та берегова охорона.

А джерело Reuters сказало, що вибуху зазнав ще один танкер у Чорному морі Virat. І він, і Kairos входять до списку суден "тіньового флоту" Росії, на які були накладені санкції.

У 2023 році повідомлялось, що танкер з нафтопродуктами під прапором Ліберії натрапив на міну в Чорному морі біля берегів Румунії.

У 2022 році в Туреччині з невідомої причини стався вибух на нафтовому танкері в районі порту Самсун.