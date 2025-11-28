В Черном море мог подорваться на мине танкер "теневого флота" РФ

В результате взрыва вблизи пролива Босфор в Черном море в пятницу пострадал танкер Kairos, который, как считается, принадлежит к "теневому флоту" России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Управление морских дел Турции сообщило, что пустой танкер Kairos сообщил о "внешнем ударе" во время движения к российскому порту Новороссийск в 28 морских милях от турецкого побережья.

В результате взрыва вспыхнул пожар в машинном отделении судна, а турецкие спасатели начали операцию по эвакуации 25 членов экипажа, находившихся на борту.

По данным судоходного агентства Tribeca, Kairos, вероятно, наткнулся на мину и может затонуть, добавив, что для оказания помощи были отправлены спасательные буксиры и береговая охрана.

А источник Reuters сообщил, что взрыву подвергся еще один танкер в Черном море Virat. И он, и Kairos входят в список судов "теневого флота" России, на которые были наложены санкции.

В 2023 году сообщалось, что танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии.

В 2022 году в Турции по неизвестной причине произошел взрыв на нефтяном танкере в районе порта Самсун.