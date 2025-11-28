Глава МЗС Польщі прокоментував нові затримання за підозрами в роботі на спецслужби РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає новини про затримання нових ймовірних агентів РФ доказом того, що Польща зробила правильне рішення, закривши консульство Росії у Гданську.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Сікорському поставили запитання з приводу затримання п’ятьох підозрюваних, які, як вважають, працювали на російські спецслужби та збирали дані про польські стратегічні об’єкти, а також займалися провокативними написами.

"Це підтверджує правильність рішення закрити додаткові російські консульства. Ми поінформували російську сторону, що якщо диверсії чи державний тероризм продовжиться, ми будемо зменшувати їхню консульську присутність. І в цьому ми діємо послідовно", – заявив Радослав Сікорський.

Він продовжив, що Росія веде гібридну війну проти країн Заходу.

"Росія зроблиа злочинну помилку, вторгнувшись в Україну. Тепер вона не може з цього виплутатись… Ми маємо зберігати національну солідарність. Україна не пускає танки Путіна до нашого кордону, і доки Україна бореться – Путін не може загрожувати Польщі чи іншим країнам НАТО. Тож я прошу про солідарність із жертвою агресії, нашими українськими сусідами", – додав Сікорський.

Як повідомляли, 28 листопада Національна прокуратура Польщі повідомила про висунення звинувачень у шпигунстві на користь іноземної держави проти двох громадян України, у тому числі непвонолітньої дівчини, і трьох білорусів.

Також Польщі видала ордери на арешт двох українців, яких підозрюють у диверсіях на залізниці на замовлення РФ і які наразі перебувають у Білорусі.

У п’ятницю на заході Польщі на залізничній колії виявили муляж вибухового пристрою.