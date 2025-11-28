Глава МИД Польши прокомментировал новые задержания по подозрению в работе на спецслужбы РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает новости о задержании новых предполагаемых агентов РФ доказательством того, что Польша приняла правильное решение, закрыв консульство России в Гданьске.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

В пятницу Сикорскому задали вопрос по поводу задержания пятерых подозреваемых, которые, как считают, работали на российские спецслужбы и собирали данные о польских стратегических объектах, а также занимались провокационными надписями.

"Это подтверждает правильность решения закрыть дополнительные российские консульства. Мы проинформировали российскую сторону, что если диверсии или государственный терроризм продолжится, мы будем уменьшать их консульское присутствие. И в этом мы действуем последовательно", – заявил Радослав Сикорский.

Он продолжил, что Россия ведет гибридную войну против стран Запада.

"Россия совершила преступную ошибку, вторгшись в Украину. Теперь она не может из этого выпутаться... Мы должны сохранять национальную солидарность. Украина не пускает танки Путина к нашей границе, и пока Украина борется – Путин не может угрожать Польше или другим странам НАТО. Поэтому я прошу о солидарности с жертвой агрессии, нашими украинскими соседями", – добавил Сикорский.

Как сообщалось, 28 ноября Национальная прокуратура Польши сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже в пользу иностранного государства против двух граждан Украины, в том числе несовершеннолетней девушки, и трех белорусов.

Также Польша выдала ордера на арест двух украинцев, которых подозревают в диверсиях на железной дороге по заказу РФ и которые сейчас находятся в Беларуси.

В пятницу на западе Польши на железнодорожном полотне обнаружили муляж взрывного устройства.