У Польщі двом українцям оголосили звинувачення у шпигунстві через Telegram

Національна прокуратура Польщі повідомила про висунення звинувачень у шпигунстві на користь іноземної держави проти двох громадян України і трьох – Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні прокуратури у пʼятницю.

Українців Олександра С. та Софію Ч. (неповнолітню), а також білорусів Вікторію М., Антона М. та Уладзіміра У. затримали 25-26 листопада. Їм висунули звинувачення у "діяльності на користь іноземної розвідки" проти Республіки Польща у 2024 році.

"Діяльність підозрюваних полягала у встановленні контакту з представниками іноземної розвідки через месенджер Telegram та виконанні доручених завдань, зокрема у виконанні та передачі фотодокументації об'єктів критичної інфраструктури та місць, що мають ключове значення для безпеки держави", – повідомила прокуратура.

Пʼятеро обвинувачених нібито отримували за шпигунство винагороду у криптовалюті, йдеться в повідомленні.

Вікторію М., Олександра С. та Антона М. узяли під варту строком на три місяці, неповнолітню Софію Ч. на такий же строк відправили до притулку для неповнолітніх, а Уладзіміру У., з огляду на його поганий стан здоров'я, лише заборонили виїжджати за кордон.

Згідно з Кримінальним кодексом Польщі, діяльність на користь іноземної розвідки є злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 30 років.

Нагадаємо, у жовтні Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя, яке звинувачують у шпигунстві.

Також Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт чоловіків, яких підозрюють у диверсіях на залізниці і які наразі перебувають у Білорусі.