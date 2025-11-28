У Чехії повторно судитимуть чоловіка, звинуваченого в побитті двох українок у 2023-му

Суд чеського міста Плзень повернув на новий розгляд справу про побиття двох громадянок України у 2023 році, скасувавши умовний термін 50-річному Зденеку Гольцкнехту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Інцидент стався 13 серпня 2023 року. 44-річна українка Тетяна та її на десять років молодша подруга Лілія сиділи на краю ковзанки, якою хотів проїхати Гольцкнехт.

Коли жінки не поступилися, він почав лаяти їх, називаючи "українськими свинями", "повіями" та "шльондрами". Чоловік також побив Тетяну і Лілію, вдаривши їх по обличчю. У Лілії виявили зламану щелепу і ніс.

Гольцкнехт на суді сказав, що тільки назвав жінок "дурними українками", але заперечив лайку та побиття. Він також звинуватив українок у провокуванні конфлікту, бо вони були у стані алкогольного спʼяніння.

Суд першої інстанції у липні визнав 50-річного чоловіка винним і присудив йому піврічний умовний термін за хуліганство.

Адвокат Гольцкнехта та прокурор оскаржили вирок, тому справу перейняв обласний суд Плзеня, який цього тижня повернув її. Причини невідомі, оскільки засідання було закритим.

