В Чехии повторно будут судить мужчину, обвиняемого в избиении двух украинок в 2023 году

Суд чешского города Плзень вернул на новое рассмотрение дело об избиении двух гражданок Украины в 2023 году, отменив условный срок 50-летнему Зденеку Гольцкнехту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Инцидент произошел 13 августа 2023 года. 44-летняя украинка Татьяна и ее на десять лет младшая подруга Лилия сидели на краю катка, по которому хотел проехать Гольцкнехт.

Когда женщины не уступили, он начал ругать их, называя "украинскими свиньями", „проститутками" и "шлюхами". Мужчина также избил Татьяну и Лилию, ударив их по лицу. У Лилии обнаружили сломанную челюсть и нос.

Гольцкнехт на суде сказал, что только назвал женщин "глупыми украинками", но отрицал ругань и избиение. Он также обвинил украинок в провоцировании конфликта, потому что они были в состоянии алкогольного опьянения.

Суд первой инстанции в июле признал 50-летнего мужчину виновным и приговорил его к полугодовому условному сроку за хулиганство.

Адвокат Гольцкнехта и прокурор обжаловали приговор, поэтому дело перенял областной суд Плзени, который на этой неделе вернул его. Причины неизвестны, поскольку заседание было закрытым.

