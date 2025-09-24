У Чехії оголосили вирок українцям, які стріляли з рогатки у ваговоз і ледь не спричинили ДТП

Суд чеського міста Пльзень у середу визнав двох українців винними у створенні небезпечної ситуації на дорозі, коли ті, як стверджує слідство, вистрілили з рогатки по ваговозу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Інцидент стався ще наприкінці січня на автомагістралі D5 у напрямку з міста Пльзень. За версією слідства, пасажир BMW під час обгону ваговоза, ймовірно, пострілом з рогатки розбив бічне вікно кабіни.

На відео, знятому на бортову камеру одного з водіїв, видно, що BMW на рівні ваговоза гальмує, далі з бічного вікна пасажирського сидіння висувається голова, а потім від кабіни ваговоза відлітають осколки. Водій BWM потім різко додає газу і їде геть.

Випадок обійшовся без травм, оскільки водій ваговоза безпечно зупинився на узбіччі.

Прокуратура стверджувала, що пасажир BMW – 28-річний Володимир Біликівський – поцілив у ваговоз із рогатки, чим спричинив ризик серйозної ДТП, а водій – 39-річний Віктор Рікель – своїми маневрами уможливив інцидент.

Суддя Вацлав Буріч визнав обох чоловіків винними у злочині, що ставить під загрозу громадську безпеку.

Рікель отримав три роки умовного увʼязнення з відстрочкою на чотири роки, а також заборону сідати за кермо на той самий термін. Біликівський, який стріляв у вантажівку через відкрите вікно, отримав таке саме покарання, але з випробувальним терміном на рік довше.

Хоча прокуратура просила не умовний, а реальний вирок, суддя вирішив призначити мʼякше покарання, оскільки ДТП так і не відбулась.

Українці своєю чергою провини не визнали та були обурені рішенням суду. Вони казали на суді, що деякі свідки свідчили проти них, бо вони українці. Вирок, однак, ще може бути оскаржений.

Раніше стало відомо, що в польському місті Сопот затримали 36-річного громадянина України, якого звинувачують в атаці на об'єкт інфраструктури – йдеться, зокрема, про обладнання місцевого водопроводу.

Раніше цього року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.