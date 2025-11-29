В Молдове ночью временно закрывали воздушное пространство из-за данных о дронах

В Молдове в ночь на субботу, 29 ноября, два дрона вторглись в воздушное пространство страны в районе Воронково.

Об этом сообщает телеканал TV8, информирует "Европейская правда".

Согласно сообщению пограничной полиции, украинские пограничники уведомили молдавских коллег о вторжении дронов.

В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто, а затем снова открыто, за исключением северного региона.

Зона, через которую могли пролетать дроны, проверяется, и пока не обнаружено объектов, представляющих риск для граждан.

Власти Молдовы уверяют, что продолжают следить за ситуацией и рекомендуют соблюдать официальные указания по безопасности в регионе.

Напомним, 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

В Молдове позже уточнили, что зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.