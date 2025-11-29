Польша привела в боевую готовность свою ПВО из-за атаки РФ на Украину

Из-за массированной атаки РФ на Украину в ночь на субботу, 29 ноября, Польша поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, информирует "Европейская правда".

Согласно сообщению, из-за массированного российского удара по Украине Вооруженные силы Польши задействовали "необходимые силы и средства, находящиеся в их распоряжении".

"Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства", – отметили польские военные.

В командовании добавили, что отслеживают текущую ситуацию, "а подчиненные силы и средства находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию".

В ночь на 29 ноября Россия начала очередную массированную комбинированную атаку на Украину.

В Киеве и большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В результате массированной атаки российских ударных беспилотников и баллистики в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие.

Сообщалось также, что Молдова временно закрывала воздушное пространство из-за вторжения дронов.