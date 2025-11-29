ЗМІ: Умєров і Кислиця вирушають до США для обговорення "мирного плану"

Українська делегація, до складу якої, зокрема увійдуть секретар РНБО Рустам Умєров і заступник глави МЗС Сергій Кислиця, вирушають до США для подальших обговорень плану з врегулювання розв’язаної РФ війни.

Про це агентству Bloomberg повідомило поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

За даними агентства, очікується, що українська делегація перебуватиме у Флориді, де проведе зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Агентство також нагадує, що наступного тижня очікується візит Віткоффа до Москви.

У матеріалі зазначено, що хоча Вашингтон заявляє про прогрес у переговорах з Україною, вони як і раніше стикаються з тими ж перешкодами, що і в попередніх раундах: те, що влаштовує Україну, швидше за все, є перешкодою для Росії, і навпаки.

Також агентство звернуло увагу, що візит української делегації відбувається в делікатний момент на тлі корупційного скандалу в Україні, внаслідок якого був змушений подати у відставку керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Портал Axios раніше повідомив, що саме Єрмак мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

ЗМІ також писали, що Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.

Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.