СМИ: Умеров и Кислица отправляются в США для обсуждения "мирного плана"

Украинская делегация, в состав которой, в частности, войдут секретарь СНБО Рустам Умеров и заместитель главы МИД Сергей Кислица, отправляется в США для дальнейших обсуждений плана по урегулированию развязанной РФ войны.

Об этом агентству Bloomberg сообщил информированный источник, пишет "Европейская правда".

По данным агентства, ожидается, что украинская делегация будет находиться во Флориде, где проведет встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Агентство также напоминает, что на следующей неделе ожидается визит Виткоффа в Москву.

В материале отмечается, что хотя Вашингтон заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной, они по-прежнему сталкиваются с теми же препятствиями, что и в предыдущих раундах: то, что устраивает Украину, скорее всего, является препятствием для России, и наоборот.

Также агентство обратил внимание, что визит украинской делегации происходит в деликатный момент на фоне коррупционного скандала в Украине, в результате которого был вынужден подать в отставку глава Офиса президента Андрей Ермак.

Портал Axios ранее сообщил, что именно Ермак должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Виткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Виткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

СМИ также писали, что Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

