У Страсбурзі розпочали розслідування через знайдену зброю біля різдвяного ярмарку

У французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Французька прокурорка Кларіс Таррон розповіла, що після виявлення зброї правоохоронці розпочали розслідування.

Різдвяний ярмарок відкрився в Страсбурзі у середу, і очікується великий наплив відвідувачів після рекордного показника в 3,4 мільйона відвідувачів в минулому році, в тому числі з Німеччини, США та Іспанії.

Під час цього заходу в місті введені посилені заходи безпеки у зв'язку з постійною загрозою тероризму у Франції.

Нагадаємо, у німецькому Магдебурзі поліція та торговці сперечалися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.

Побоювання щодо ярмарку виникли після того, як 20 грудня 2024 року чоловік на ім’я Талеб аль Абдулмохсен, що працював у Німеччині лікарем, протаранив своїм автомобілем натовп на ярмарку, вбивши шістьох і покалічивши понад 300, у тому числі громадянку України.

Зрештою 20 листопада різдвяний ярмарок у Магдебурзі відкрився.