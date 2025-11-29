В Страсбурге начали расследование из-за найденного оружия возле рождественской ярмарки

Во французском Страсбурге 27 ноября работники, ухаживающие за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах недалеко от рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Французский прокурор Кларис Таррон рассказала, что после обнаружения оружия правоохранители начали расследование.

Рождественская ярмарка открылась в Страсбурге в среду, и ожидается большой наплыв посетителей после рекордного показателя в 3,4 миллиона посетителей в прошлом году, в том числе из Германии, США и Испании.

Во время этого мероприятия в городе введены усиленные меры безопасности в связи с постоянной угрозой терроризма во Франции.

Напомним, в немецком Магдебурге полиция и торговцы спорили о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует стать целью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.

Опасения по поводу ярмарки возникли после того, как 20 декабря 2024 года мужчина по имени Талеб аль Абдулмохсен, работавший в Германии врачом, протаранил своим автомобилем толпу на ярмарке, убив шестерых и покалечив более 300, в том числе гражданку Украины.

В конце концов, 20 ноября рождественская ярмарка в Магдебурге открылась.