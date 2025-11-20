У німецькому Магдебурзі відкрився ярмарок попри смертельний теракт рік тому

Різдвяний ярмарок у місті Магдебург відкрився у четвер на тлі побоювань про безпеку, спричинених смертельним терактом майже рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

На відміну від попередніх років, відкриття різдвяного ярмарку в Магдебурзі пройшло тихо і без особливих урочистостей – промов, світлового шоу та атмосферної музики.

За словами організаторів, це було зроблено на знак поваги до жертв теракту грудня 2024 року та їхніх сімей.

Як сказала мер Магдебурга Сімоне Борріс, відкриття різдвяного ярмарку стало можливим тільки унаслідок вжиття "заходів для підвищення безпеки та мінімізації ризиків".

Окрім численних бетонних бар'єрів, огорож, стовпців та загороджень, до переглянутої концепції безпеки входить також заборона руху ваговозів: транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни не можуть в'їжджати до центру міста під час різдвяного ярмарку з 10 до 23 години.

В останні тижні міська влада, поліція та торговці Магдебурга сперечалися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує знову стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.

Побоювання щодо ярмарку виникли після того, як 20 грудня 2024 року чоловік на ім’я Талеб аль Абдулмохсен, що працював у Німеччині лікарем, протаранив своїм автомобілем натовп на ярмарку, вбивши шістьох і покалічивши понад 300, у тому числі громадянку України.

Цього тижня над чоловіком почався суд.